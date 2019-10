Inaugurato San Paolo District

Risorge a nuova vita l’ex deposito Atac San Paolo. La struttura divenuto un contenitore di attività temporanee è stata inaugurata oltre che dalla sindaca Raggi anche dal presidente del dell’VIII municipio Amedeo Ciaccheri.

In quest’occasione sono stati comunicati i risultati del progetto di rigenerazione temporanea realizzata con Atac:

– 300.000 visitatori;

– l’investimento iniziale da parte di Urban Value di 1.079.000 euro ha attratto investimenti per 8.000.000 di euro;

– generato un indotto generale di 13.715.641 euro per la città;

– oltre 1400 richieste di attività;

Tra le prime iniziative che animeranno San Paolo District c’è il “Farmer’s Market” di produttori a chilometro zero che sarà aperto il sabato e la domenica e ospiterà anche uno spazio ristoro.

San Paolo District completa il processo di rigenerazione urbana avviato da Atac con l’apertura di “PratiBus District” e “Ragusa Off”, i nuovi nomi attribuiti ai depositi Atac Vittoria e Tuscolana da Urban Value, la società che si è aggiudicata la gara per l’affidamento temporaneo delle tre strutture, in attesa della vendita definitiva.

Là dove prima Atac sosteneva solo costi di manutenzione e vigilanza, in situazioni di degrado per Roma Capitale, ora troviamo luoghi di aggregazione sociale e di commercio, che generano profitto sia per Atac che per l’indotto.

L’obiettivo annunciato a novembre 2018 era quello di trasformare i 23.000 mq degli ex depositi abbandonati da anni in contenitori versatili e internazionali destinati ai pubblici più variegati, quasi 12 mesi dopo la sfida è stata vinta e gli obiettivi raggiunti.

Angelo Cinat