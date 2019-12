Inaugurazione Biblioteca Arcipelago Auditorium 

Lunedì 30 dicembre 2019 ore 11.30 sarà inaugurata la Biblioteca Arcipelago Auditorium, ex Bibliocaffè Letterario.

All’inaugurazione parteciperanno, con la Sindaca Virginia Raggi, il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente dell’Istituzione Biblioteche di Roma Paolo Fallai e il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.

Il nuovo spazio, che si trova nel Municipio VIII in via Benedetto Croce 50, ha una superficie di circa 300 mq.

Nella nuova struttura i cittadini troveranno un auditorium con un ampio open space con 150 posti a sedere, ideale per ospitare proiezioni cinematografiche, eventi culturali e attività di laboratorio. Arcipelago-Auditorium offrirà tutti i tradizionali servizi della rete di biblioteche della Capitale, come sala lettura, prestito in sede e interbibliotecario, reference, accesso a internet. Non mancheranno le novità librarie e nell’emeroteca troveranno spazio, oltre ai quotidiani, anche riviste specializzate di cinema e musica. Si punterà, infatti, anche a consolidare il patrimonio di cinema d’autore e la struttura sarà dotata di un ampio schermo.

La nuova biblioteca avrà poi il compito di portare avanti “Biblioteca a Cielo Aperto”, progetto nato proprio nel Municipio VIII, che mira a modificare il concetto stesso di biblioteca come luogo circoscritto rendendolo un processo diffuso sul territorio.

Intervento musicale: Ziad Trabelsi, Oud e Voce Emanuele Bultrini, Chitarra Pino Pecorelli, Contrabbasso.

Angelo Cinat