Inaugurazione del Centro per le Famiglie ‘Famiglie in Centro’

Lunedì 3 marzo alle ore 12:00 verrà inaugurata la seconda sede del Centro per le Famiglie ‘Famiglie in Centro’, presso i locali municipali di Via Vittorio Amedeo II, n.14.

“Siamo molto orgogliosi dell’apertura di questa seconda sede del Centro, dopo quella di via Angelo Emo. Questa nuova Casa nel rione Rione Esquilino diventerà il punto di riferimento per gli interventi di prevenzione rispetto ai temi della genitorialità e dei delicati rapporti con i figli”, così in una nota Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma Centro.

“Il Progetto è stato finanziato dalla Regione Lazio con il Fondo per le Politiche della Famiglia che si propone interventi di promozione del benessere e dell’agio per ogni membro, nonché supporto psico-educativo per la crescita dei bambini e degli adolescenti, consulenze legali in diritto di famiglia, percorsi con specialisti per le separazioni ad alta conflittualità. Con questo servizio vogliamo affiancare e sostenere le famiglie nel cammino, spesso faticoso e complicato, della crescita individuale e collettiva”, conclude Claudia Santoloce, assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Municipio.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.