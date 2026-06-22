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Inaugurazione dell’area ludica al Parco Aldo Tozzetti

Mercoledì 1 luglio alle ore 18,00

G.D.S. - 22 Giugno 2026

Mercoledì 1 luglio alle ore 18,00 al Parco Aldo Tozzetti (Colli Aniene) ci sarà l’inaugurazione dell’area ludica, invitiamo tutte le mamme ed i papà ad intervenire con i loro bambini alla cerimonia così collaudiamo i giochi.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli associati e non, conoscenti, amici, cittadini. Divertimento assicurato

Interverranno alla cerimonia il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e l’assessore alle Politiche Abitative Federica Desideri e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo “piccolo sogno”.

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