Incendi negli stabilimenti di Ostia, Legambiente: “Giù le mani dalla costa”  

“Giù le mani dalla costa! Esprimiamo pieno sostegno a quanto l’amministrazione capitolina sta faticosamente costruendo lungo il litorale nella gestione sana delle strutture balneari, a Capocotta, Castelporziano e nell’area urbana di Ostia – dichiarano Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio ed Elisabetta Studer presidente del circolo Legambiente Litorale Romano di Ostia -.

Anche se con percorsi che possono migliorare, accelerando le procedure del Piano Utilizzazione degli Arenili, per poter finalmente progettare le gare nel lungo periodo, si è scelta la strada giusta, ovvero chiudere la stagione delle proroghe e aprire quella dei bandi.

Confidiamo nel lavoro della magistratura per capire se gli incendi siano riconducibili ad atti intimidatori contro la legalità che si sta facendo largo con forza sul litorale; oggi c’è un lungomuro da abbattere, un ambiente da preservare, uno sviluppo sostenibile da consentire, che nessuna minaccia deve intaccare e che la società civile, la cittadinanza e le istituzioni devono continuare a sostenere con tutta la loro forza.”

