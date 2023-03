Incendiate 16 auto dell’Ufficio postale in viale Togliatti

Come già accaduto anni fa, 16 auto di proprietà delle Poste Italiane, parcheggiate per la notte all’esterno dell’Ufficio Postale Principale di Viale Togliatti – e in area recintata – sono state completamente distrutte da un incendio presumibilmente doloso.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 3.30 del 18 marzo 2023 con due squadre e due autobotti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverso tempo.

È intervenuta anche la Polizia di Stato per le indagini e gli accertamenti di rito. Nessuna ipotesi è esclusa neppure la pista anarchica collegata alle proteste contro il regime carcerario della Legge 41 bis applicato ad Alfredo Cospito.