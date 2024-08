Incendio a Capannelle: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, un negozio a Capannelle ha preso fuoco, sollevando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’incendio ha rapidamente allarmato i residenti del quartiere Tuscolano, che hanno tempestato il 112 di richieste di intervento.

Cinque squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autobotti, sono immediatamente intervenute in via del Casale Ferranti per domare le fiamme.

Sul posto sono giunti anche gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale.

