Incendio a Ponte Mammolo, la Procura apre un’inchiesta. Vertice in Campidoglio

Un summit cruciale per fare il punto sull’incendio devastante di Ponte Mammolo si è tenuto ieri, lunedì 29 luglio, mentre la procura di Roma ha aperto un’indagine per far luce sull’origine del rogo che continua a rendere irrespirabile l’aria nel IV municipio.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presieduto una riunione urgente per mettere in sicurezza le aree della Capitale soggette a sversamento illecito di rifiuti e prevenire ulteriori rischi.

Le fiamme, partite da sterpaglie, hanno rapidamente raggiunto alcune baracche lungo il fiume Aniene. Circa 120 persone, tra cui residenti e ospiti di un albergo, sono state evacuate.

Due bambini sono rimasti lievemente intossicati. Il Campidoglio ha consigliato alla popolazione di tenere chiuse le finestre, ma la vita in questo quadrante della città rimane difficile.

I vigili del fuoco e la polizia, intervenuti sul posto, hanno inviato un’informativa alla procura di Roma, che ha avviato un’indagine per ricostruire l’origine del rogo.

Già la sera del 28 luglio, l’Arpa Lazio aveva iniziato a monitorare la qualità dell’aria a Ponte Mammolo, proseguendo nei giorni successivi. L’agenzia regionale ha promesso di rendere noti i risultati il prima possibile.

Secondo i monitoraggi quotidiani delle postazioni fisse, non ci sarebbero variazioni significative nella concentrazione di polveri e inquinanti, tra cui diossina.

Il sindaco Gualtieri ha incontrato l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, l’assessore alle Politiche abitative, Tobia Zevi, l’assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, il delegato alla sicurezza, Francesco Greco, il comandante della polizia locale, Mario De Sclavis, il capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, e il direttore del dipartimento di protezione civile, Giuseppe Napolitano.

Durante l’incontro, sono stati affrontati due temi strettamente collegati: la messa in sicurezza delle aree a rischio, specialmente quelle con discariche abusive, e l’avvio di un coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine per prevenire simili situazioni in futuro.

Il rogo di Ponte Mammolo sarà discusso in prefettura giovedì 1° agosto durante il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Nel frattempo, le operazioni di spegnimento dell’incendio di Ponte Mammolo proseguono. Il rogo è sotto controllo, ma l’intervento dei vigili del fuoco è ancora attivo.

La protezione civile di Roma Capitale ha raccomandato alla popolazione di limitare le attività all’aperto, specialmente per minori e persone fragili, a causa delle alte temperature.

Inoltre, il centro estivo per minori presso l’impianto sportivo di via degli Alberini è stato temporaneamente trasferito alla scuola Ennio Morricone, plesso Palatucci in via Pollenza n. 54 fino a nuove disposizioni.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙