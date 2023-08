Incendio a Ponte Mammolo

Questa notte è divampato un incendio nella zona di Ponte Mammolo su un terreno privato, l’incendio si è esteso per circa due ettari. Le fiamme non sono del tutto domate, stanno entrando in azione i mezzi di movimentazione terra che dovranno spostare e movimentare terra e rifiuti, ci saranno ulteriori nubi di fumo che probabilmente dureranno per qualche giorno. Non ci sono stati danni a persone. A carattere puramente precauzionale si consiglia di mantenere chiuse, le finestre delle abitazioni nelle vicinanze fino al raggio di un chilometro dal sito di origine dell’incendio. Vi terremo aggiornati

Articolo in aggiornamento