Incendio a Porta Portese: fiamme nel parcheggio adiacente al supermercato

Un incendio è divampato intorno alle 16 in via Michele Carcani a Roma, nella zona di Porta Portese, nell’area di sosta adiacente a un supermercato. Fortunatamente, l’attività commerciale non è stata direttamente coinvolta, ma il rogo ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono accorsi tempestivamente i Vigili del Fuoco, supportati dalle pattuglie della Polizia Locale del XII Gruppo Monteverde. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, e il supermercato ha potuto continuare a operare regolarmente senza necessità di evacuazione.

Le squadre di soccorso, provenienti dal distaccamento di Ostiense, hanno operato con l’ausilio di un’autobotte della caserma di La Rustica e di un carro autorespiratori di Nomentano. Le operazioni, coordinate dal funzionario di servizio, hanno permesso di domare il fuoco prima che potesse propagarsi ulteriormente.

Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco sarebbe stato un giaciglio di fortuna situato nell’intercapedine tra l’autorimessa e il supermercato. Tra i materiali combusti, cartoni, materassi e una tettoia in legno, presumibilmente appartenenti a un senzatetto che aveva trovato rifugio nell’area.

