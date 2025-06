Incendio a ridosso dell’Ardeatina: fumo e fiamme minacciano le case

Un’enorme colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è alzata nel cielo della Capitale, intorno alle ore 16.00. Un maxi incendio sta interessando in queste ore una vasta area verde a ridosso dell’Ardeatina, tra i quartieri di Tor Marancia e Tor Carbone, lambendo da vicino garage aziendali e abitazioni.

A bruciare, sterpaglie incolte e rifiuti sparsi, alimentati dal vento che ha trasformato in pochi minuti una lingua di fuoco in un fronte in piena espansione. Un odore acre ha invaso le strade, mentre i residenti, preoccupati, osservano l’avanzare delle fiamme.

Vigili del fuoco e Protezione Civile sul posto

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre 11A e 4A dei vigili del fuoco, supportate da vari moduli della Protezione Civile di Roma Capitale e da una botte in arrivo. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, in un contesto reso complicato dal vento che continua ad alimentare l’incendio.

A destare ulteriore preoccupazione è la vicinanza della zona del Santa Lucia, dove il fuoco rischia di propagarsi rapidamente se non contenuto.

Roma brucia ancora: tra incuria e degrado

Non è il primo episodio dell’anno. Il 2025, con settimane di anticipo sull’estate vera e propria, ha già visto diversi incendi divampare in vari punti della città.

Un copione che si ripete: accampamenti abusivi, sfalci tardivi, micro discariche e clima secco sono il mix esplosivo che continua a trasformare le periferie di Roma in vere e proprie polveriere.

