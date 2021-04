Incendio a Roma in via Licenza

Incendio in corso a Roma Est, nei pressi di via Tiburtina.

Il rogo ha generato una colonna di fumo nero ben visibile da numerose aree della Capitale.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stato un capannone a Tor Cervara: la richiesta d’intervento ai vigili del fuoco è giunta poco dopo le 13. Immediato l’arrivo dei pompieri e degli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’incendio riguarderebbe un magazzino di abbigliamento in via Licenza.

