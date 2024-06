Incendio a San Basilio: aria sotto controllo. Il Comune di Roma: “Tenere le finestre chiuse”

Un vasto incendio è divampato nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno in un capannone industriale nella zona di San Basilio, tra via Scorticabove e via Pieve Torina. Le fiamme hanno colpito due capannoni di proprietà di una ditta di autotrasporti, distruggendone quasi completamente tre su quattro.

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la mattinata di mercoledì e, sebbene l’incendio sia sotto controllo, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per bonificare l’area.

L’incendio ha causato una densa colonna di fumo che si è alzata in cielo, destando preoccupazione per la qualità dell’aria. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) ha effettuato dei sopralluoghi e ha installato dei campionatori per monitorare la situazione.

Come precauzione, il Comune di Roma ha invitato i residenti della zona a non sostare all’aperto e a tenere le finestre chiuse. Inoltre, è stato consigliato di non utilizzare i condizionatori d’aria a presa esterna e di contattare il 112 in caso di emergenza.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha ipotizzato che “all’interno di uno dei capannoni, oltre a materiali natalizi, potesse esserci stato altro materiale”. Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti o vittime. Tuttavia, ha creato notevoli disagi ai residenti della zona, che dovranno fare i conti con i danni causati dal rogo e con le possibili conseguenze sulla qualità dell’aria.

