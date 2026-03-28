Incendio a San Paolo: fumo nero e boati vicino al Centro Federale

Una colonna di fumo nero visibile a distanza e la paura che corre veloce tra i quartieri. È scattato poco dopo l’ora di pranzo l’allarme per un vasto incendio divampato nell’area a ridosso del Centro Federale di Valco San Paolo e dei campi sportivi del dopolavoro Atac, punto di riferimento per l’attività sportiva del quadrante tra Marconi e San Paolo.

Le segnalazioni dei residenti hanno fatto scattare un imponente intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diverse squadre insieme alle forze dell’ordine e agli agenti della Polizia Locale del Gruppo VIII Tintoretto, impegnati a mettere in sicurezza la zona e a gestire la viabilità.

A rendere ancora più inquietante la scena è il racconto di chi ha assistito alle prime fasi del rogo. Nelle chat di quartiere si rincorrono testimonianze di un forte boato, simile a un’esplosione, udito pochi istanti prima che le fiamme si alzassero e il fumo diventasse sempre più denso.

Un dettaglio che fa ipotizzare la presenza di materiali infiammabili o fusti nell’area interessata.

Le conseguenze toccano da vicino il tessuto sociale del quartiere. A finire sotto minaccia sono soprattutto le strutture sportive e le associazioni che operano nella zona.

“Qui ci sono realtà che hanno investito anni di lavoro e risorse – sottolinea il consigliere del Municipio XI, Marco Palma – e ora rischiano di vedere tutto compromesso. È una situazione estremamente preoccupante”.

Sulla vicenda interviene anche Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI, che punta il dito su criticità già note:

“Quell’area era stata segnalata più volte per problemi di sicurezza e decoro. Ora è indispensabile chiarire cosa sia andato a fuoco e accertare eventuali responsabilità, anche per tutelare le strutture sportive e il Centro Federale della FIN”.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per ore e, una volta domate le fiamme, saranno fondamentali gli accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco e dell’Arpa Lazio. Sotto osservazione, in particolare, la qualità dell’aria, compromessa dalla densa nube sprigionata dall’incendio.

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