Incendio a Tor Vergata: evacuata la facoltà di Lettere e Filosofia

Un incendio di sterpaglie è divampato in un’area verde tra viale della Sorbona, via Columbia e via Cambridge, nella zona di Tor Vergata a Roma. I vigili del fuoco e la polizia locale del VI Gruppo Torri sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’incendio ha reso necessario l’evacuazione della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Tor Vergata e del relativo parcheggio. Al momento non risultano persone ferite.

Via Columbia è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Cambridge e viale della Sorbona, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è presente anche personale della Protezione Civile di Roma.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme e bonificare l’area.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙