Incendio a Tor Vergata: fumo e panico alle vele di calatrava

Una densa colonna di fumo si è innalzata sopra “le Vele” di Calatrava, attirando l’attenzione e suscitando preoccupazione. Dalla tarda mattinata di sabato 22 giugno, un vasto incendio ha coinvolto l’area.

A partire dalle 11:30, le pattuglie del gruppo di Polizia locale VI Torri sono accorse sul posto per garantire la sicurezza della zona, situata tra il Policlinico di Tor Vergata e l’incompiuta “Città dello sport” progettata dall’architetto valenciano.

Gli agenti hanno immediatamente chiuso via Archiginnasio, a partire da via Salamanca, per permettere ai Vigili del Fuoco di intervenire e domare le fiamme che si stavano rapidamente estendendo.

Per affrontare l’emergenza è stato necessario l’intervento della Protezione Civile di Roma Capitale, che ha inviato moduli e autobotti per supportare le operazioni di spegnimento.

La situazione è sotto controllo, ma l’incendio ha lasciato la zona in uno stato di allerta, con le autorità che monitorano costantemente gli sviluppi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙