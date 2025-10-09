Incendio a Torpignattara: rogo in un edificio abbandonato. Colonna di fumo nero in zona

Un denso fumo grigio ha oscurato per qualche ora il cielo di Torpignattara, nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre.

Poco prima delle 16, un incendio è divampato all’interno di un edificio abbandonato in via Antonio Tempesta, seminando paura tra i residenti del quartiere.

Secondo le prime verifiche, a bruciare sarebbe stato del materiale di risulta e vecchi rifiuti accumulati nei locali ormai in disuso.

In pochi minuti le fiamme si sono propagate, alimentate dal vento e dai detriti secchi, mentre una colonna di fumo si alzava alta, visibile a chilometri di distanza.

Sono stati gli abitanti della zona, allarmati dall’odore acre e dal crepitio delle fiamme, a lanciare subito l’allarme.

Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate dagli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il traffico.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni a veicoli. Le fiamme sono state domate intorno alle 17, ma i vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per completare le operazioni di bonifica e verificare la stabilità della struttura.

Resta ora da chiarire l’origine del rogo. Le indagini sono state affidate agli agenti del Commissariato Porta Maggiore, che non escludono alcuna pista, dal gesto accidentale all’atto doloso.

