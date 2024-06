Incendio a Vigne Nuove: evacuato asilo nido ‘La Contea degli Hobbit’

Un incendio è divampato questa mattina, 20 giugno, a Roma, nella zona di Vigne Nuove, tra il viadotto Giovanni Gronchi e via Giulio Pasquali. Le fiamme, originate da sterpaglie, hanno minacciato l’asilo nido comunale “La Contea degli Hobbit” e un distributore di benzina Eni.

Come precauzione, l’asilo è stato evacuato e i bambini e le maestre sono stati messi in sicurezza.

Vigili del fuoco, volontari della protezione civile, carabinieri e polizia di Stato sono intervenuti sul posto. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati.

L’incendio è stato domato e i bambini e le maestre sono potuti rientrare alle 12.30 circa.

Si tratta del secondo incendio in zona nel giro di pochi giorni: lo scorso 16 giugno, un altro rogo era scoppiato in via Rina de Liguoro.

