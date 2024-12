Incendio a Villa Borghese: panico tra i turisti in piazza del Popolo. Chiuse 2 stazioni della Metro A

Un incendio poco dopo le ore 18, ha scosso oggi pomeriggio il cuore di Roma. Le fiamme si sono sviluppate nell’area di Villa Borghese, una delle zone più frequentate della Capitale.

Il fumo ha rapidamente invaso piazza del Popolo, creando momenti di panico tra i turisti e i romani che passeggiavano nella piazza.

La situazione si è rapidamente complicata, con l’intervento dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale, e il blocco delle fermate della metro di Piazzale Flaminio e Piazza di Spagna, entrambe sulla linea A.

Il fumo denso, che si è propagato dalla zona di Villa Borghese, ha invaso il condotto di aerazione della metro, obbligando le autorità a chiudere in via precauzionale le stazioni di Piazzale Flaminio e Piazza di Spagna.

Le banchine sono rimaste strapiene di passeggeri, con centinaia di persone in attesa, preoccupate per la sicurezza e disorientate dalla chiusura improvvisa delle stazioni. Il traffico su tutta la zona del Tridente e di Flaminio è stato congestionato.

I vigili del fuoco sono accorsi prontamente sul posto per domare le fiamme e cercare di contenere i danni.

Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe interessato alcuni locali di una rimessa di Acea, situata proprio sotto la zona di Villa Borghese e a pochi passi da piazzale Flaminio.

Le autorità competenti stanno indagando sull’origine dell’incendio e su eventuali responsabilità. Nonostante la rapida risposta delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, il caos che ha invaso piazza del Popolo e le stazioni della metro A è stato significativo.

In un curioso colpo di scena, tra i passeggeri evacuati dalle stazioni chiuse, c’era anche il noto Youtuber Cicalone.

L’influencer, che da questa estate ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro i borseggiatori sulle banchine delle metropolitane romane.

