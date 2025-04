Incendio al bar dell’ospedale: evacuato il piano di Cardiochirurgia

È accaduto tutto in pochi, concitati minuti. Erano circa le 22 di ieri sera quando un denso fumo ha cominciato ad avvolgere i corridoi dell’European Hospital, in via Portuense, a Roma.

A innescare l’allarme, l’incendio del motore di un frigorifero all’interno del bar situato al piano terra della struttura.

Le fiamme, contenute dai primi istanti grazie al rapido intervento del personale, hanno generato però una coltre di fumo che ha rapidamente invaso il primo piano, raggiungendo anche il reparto di Cardiochirurgia.

È scattata immediatamente la procedura di emergenza: in un perfetto lavoro di squadra tra medici, infermieri e vigili del fuoco, l’intero piano è stato evacuato per precauzione.

I pazienti ricoverati, alcuni in condizioni delicate, sono stati trasportati con cura ai piani superiori, lontano da ogni possibile rischio. Nessuno ha riportato conseguenze, ma l’episodio ha richiesto un intervento attento e tempestivo da parte dei soccorritori.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato accurati controlli di sicurezza, per verificare l’agibilità dell’area e garantire che non vi fossero ulteriori rischi di propagazione.

