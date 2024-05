Incendio al Collatino: tre auto distrutte

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi Mercoledì 29 Maggio 2024, intorno alle 15:16, nella zona del Collatino, tra viale Giovanni Battista Valente e via Prenestina. Le fiamme hanno avvolto tre auto, distruggendole completamente.

L’intervento dei vigili del fuoco:

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una da La Rustica e una dal Tuscolano 2, allertate dalle numerose chiamate dei cittadini. I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora.

Le indagini:

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per stabilire le cause dell’incendio. Al momento non si escludono diverse ipotesi, tra cui un corto circuito o un atto doloso.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati