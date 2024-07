Incendio al Parco del Pineto: nuovo focolaio nella mattinata

Ancora incendi nella Capitale. Questa volta, il Parco del Pineto è stato avvolto dalle fiamme, con conseguenze anche nel tredicesimo municipio, dove nubi nere hanno oscurato persino la cupola di San Pietro.

L’incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio del 15 luglio nella zona del Parco del Pineto, lato Gemelli. Le fiamme, avvistate dalla Balduina, sono arrivate vicino alla pista ciclabile e il fumo denso ha oscurato il Cupolone. Fortunatamente, l’incendio non si è esteso verso la Valle dell’Inferno.

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile Guadalupe sono intervenuti prontamente con sei operatori, un pickup, una botte da 2.000 litri e una da 12.000 litri, supportati da un elicottero RL1 della Protezione Civile della Regione Lazio e Roma Capitale.

Sul posto erano presenti anche i Guardiaparco, i volontari, il Comitato Valle dell’Inferno e la polizia locale.

Hanno supervisionato le operazioni il Commissario di RomaNatura, Marco Visconti, e il Direttore, Emiliano Manari. Per garantire la sicurezza, via di Valle Aurelia (tra largo Damiano Chiesa e via Vittorio Montiglio) e via Damiano Chiesa sono state chiuse fino a nuovo ordine.

Mentre nella mattinata odierna, sono state rilevate ancora alcune fiammate all’interno del Parco del Pineto, lungo i margini di via Damiano Chiesa.

