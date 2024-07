Incendio di sterpaglie sotto il cavalcavia dell’A24 a Roma: traffico rallentato

Un incendio di sterpaglie è divampato, sotto al cavalcavia del tratto urbano dell’A24, all’altezza di via Fiorentini. Il fumo denso generato dalle fiamme ha raggiunto la tangenziale, causando rallentamenti nel traffico sia in direzione Verano che Tor Sapienza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco.

L’incendio, divampato sotto una delle rampe d’immissione della “bretella” dell’A24, ha provocato disagi al traffico “nel tratto compreso tra svincolo via Togliatti (Km 3,6) e svincolo via Fiorentini (Km 4,9), in entrambe le direzioni”, come informa LuceVerde.

Non si sono registrati feriti, ma l’incendio ha causato notevoli disagi agli automobilisti.

