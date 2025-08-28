Incendio Idrovore Magliana, Garipoli (FdI): “Serve chiarezza sulla prevenzione”

“Il vento ha alimentato il fuoco espandendo il fumo nero che ha raggiunto la vicina autostrada A91 Roma-Fiumicino con aria irrespirabile nelle zone del Trullo e Colle del Sole.

L’interrogazione di Fratelli d’Italia per la verifica della mancata manutenzione delle aree, delle eventuali prescrizioni per enti e/o privati possessori di terreni incolti ed inosservanza dell’Ordinanza n. 74 sulle misure straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi e delle ondate di calore.

Un provvedimento che per quanto riguarda il Municipio XI non sembra aver sortito grandi effetti in riferimento alle strategie di prevenzione rischio incendi negli ultimi mesi.

Tali episodi e criticità stanno arrecando situazioni di rischio alla salute pubblica e pericolo ai residenti, imprese ed automobilisti“.

Così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI

