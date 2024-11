Incendio in un condominio alla Montagnola: evacuata palazzina e anziana intossicata

Paura in un condomino del quartiere Montagnola dove questa mattina, mercoledì 13 novembre, un incendio è esploso all’interno di una locale garage facendo sollevare una densa nuvola di fumo nero tossico su tutta la palazzina.

L’allarme è scattato intorno alle 11:00, quando una densa colonna di fumo nero ha iniziato a salire dal piano terra dell’edificio, spaventando i residenti che hanno prontamente allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale del 118 e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui la squadra Eur 11/A e Ostiense 7/A, supportate da un’autoscala, due autobotti e il carro autoprotettori, mezzi fondamentali per gestire un incendio di tale entità.

Evacuata la palazzina e donna anziana salvata dai soccorritori:

Per precauzione, i soccorritori hanno evacuato l’intero edificio per garantire la sicurezza degli abitanti.

Durante l’evacuazione, è stata soccorsa un’anziana di 82 anni, residente in un appartamento situato proprio sopra il garage in fiamme.

La donna, rimasta intossicata dal fumo, è stata affidata alle cure del personale medico e trasportata in codice giallo al policlinico Umberto I, dove è stata sottoposta a ulteriori controlli.

Indagini sulle cause del rogo:

Mentre proseguono le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, le autorità sono al lavoro per determinare le cause esatte dell’incendio.

Il rogo, partito da un veicolo parcheggiato, potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico o da altre ragioni che saranno chiarite dalle indagini in corso.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙