Incendio in un garage a Nettuno: fiamme e fumo nella notte, nessun ferito

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, 15 gennaio, all’interno di un garage situato in via Acciarella a Nettuno.

Le fiamme, divampate intorno alle 23:30, hanno rapidamente avvolto il locale, sollevando una densa colonna di fumo visibile nelle vicinanze.

L’intervento delle squadre di emergenza

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e lavorato per domare le lingue di fuoco.

L’operazione, condotta con rapidità ed efficienza, è stata completata in meno di un’ora, evitando che l’incendio si propagasse agli edifici circostanti.

Nessun ferito e cause ancora ignote

Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate. Resta ancora da chiarire l’origine del rogo: le indagini sono in corso per accertare se si sia trattato di un incidente o di altre cause.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.