Incendio in un magazzino a Villa Adriana: Black out nel quartiere

Sono state ore di apprensione quelle trascorse da alcuni residenti, causa un mini blackout nel quartiere. Il disservizio causato da un incendio divampato nella giornata Giovedì 8 Febbraio 2024 presso un magazzino di Villa Adriana, nel comune di Tivoli. Ad allarmare i residenti una densa colonna di fumo, levatasi in cielo di primo mattino.

L’incendio è divampato intorno alle 7:30 da un manufatto usato come magazzino per gli attrezzi di lavoro in via Calabria, nel centro della frazione del comune della provincia nord est della Capitale. Sul posto i vigili del fuoco della vicina caserma della via Tiburtina hanno poi estinto le fiamme. Sul posto per accertare le cause gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli.

Domate le fiamme, l’energia elettrica è poi tornata regolarmente nelle abitazioni limitrofe. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.