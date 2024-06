Incendio in un parcheggio condominiale a Tor Bella Monaca

Nella notte di Giovedì 6 Giugno 2024, cinque auto sono state distrutte da un incendio scoppiato all’interno di un parcheggio condominiale in via Ferdinando Quaglia, all’altezza del civico 77, a Tor Bella Monaca. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte con due autopompe serbatoio (10 A e 12 A), un’autobotte e un’autoscala. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

I Veicoli Coinvolti:

Le auto coinvolte nel rogo sono due Fiat, una Lancia, una Daewoo e una MG (Morris Garages). I primi riscontri effettuati dai Vigili del Fuoco non hanno rilevato tracce di liquido infiammabile o acceleranti, suggerendo che l’incendio potrebbe non essere di origine dolosa.

Intervento delle Forze dell’Ordine:

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri della Compagnia di Frascati, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio.