Incendio in una casa Ater a Roma: appartamento distrutto, ma nessun ferito

Paura nella notte a Roma per un incendio divampato in un appartamento di una palazzina Ater in via di Rocca Cencia, 313.

Le fiamme, scoppiate intorno alle 23:30 nella serata di ieri Lunedì 9 Luglio, hanno completamente avvolto l’unità abitativa al primo piano, rendendola inagibile.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con un’autobotte e un’autoscala, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. L’incendio ha reso inagibile anche una stanza dell’appartamento sovrastante.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti. In via precauzionale, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche ambulanze del 118 e agenti di polizia.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi più probabile è quella di un corto circuito.

L’incendio ha provocato notevoli danni all’appartamento e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per diverse ore.

