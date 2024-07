Incendio in una pizzeria all’interno del supermercato Agora a San Basilio: due feriti

Un incendio è divampato oggi Mercoledì 10 Luglio, intorno alle ore 15:00 all’interno di una pizzeria situata dentro il supermercato Agora, in via Casal Tidei a San Basilio.

Le fiamme, originate da una canna fumaria, hanno causato il ferimento lieve di due persone.

I soccorsi:

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre il personale medico ha soccorso i due feriti, che sono stati poi trasportati in codice giallo negli ospedali Sandro Pertini e San Camillo.

Disagi per i clienti:

L’incendio ha causato disagi ai clienti del supermercato, che sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Il supermercato è rimasto chiuso per alcune ore per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

