Incendio in una scuola a Villaggio Falcone: trovata bottiglia di alcol

Una bottiglia di alcol vuota è stata trovata nel locale archivio della scuola in via don Primo Mazzolari, a Ponte di Nona vecchia, colpita da un incendio. Le fiamme, spente prima che lambissero il vicino asilo, hanno bruciato i registri scolastici e qualche arredo. Un rogo che, secondo i primi riscontri, potrebbe essere doloso. L’accaduto nel pomeriggio di ieri, Martedì 2 Aprile 2024. Le fiamme sono scoppiate all’interno dell’edificio chiuso per le festività pasquali.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato. A dare l’allarme è stato il custode della scuola che, sentito odore di bruciato, ha chiamato il numero unico per le emergenze intorno alle 17 del pomeriggio. I pompieri hanno poi spento le fiamme nella scuola di via don Primo Mazzolari. Danni si sono riscontrati in due aule dove sono andati a fuoco mobili e materiale scolastico.

Da capire se quel liquido infiammabile sia stato usato come accelerante, oppure se il residuo fosse già lì da tempo. Sarà la relazione dei vigili del fuoco a dirlo. Al momento l’ipotesi dolosa non è esclusa.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati