Incendio in via Barellai: rifiuti e sterpaglie in fiamme, evacuati alcuni appartamenti

Un sabato pomeriggio di agosto che poteva trasformarsi in tragedia, ma che grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco si è concluso senza feriti. È accaduto in via Giuseppe Barellai, nel quadrante nord-ovest di Roma, dove le fiamme, divampate tra rifiuti abbandonati e sterpaglie secche, hanno costretto all’evacuazione otto appartamenti per ragioni di sicurezza.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio del 2 agosto, quando una colonna di fumo nero ha cominciato a salire tra le palazzine della zona. L’incendio, scoppiato in un’area dove si erano accumulati rifiuti e vegetazione incolta, si è rapidamente esteso, alimentato dal vento. In pochi minuti, l’aria si è fatta irrespirabile, e la paura ha preso il sopravvento tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. A scopo precauzionale, otto famiglie sono state invitate ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.

A dare supporto anche i carabinieri della stazione Roma Ottavia, che hanno immediatamente transennato l’area e avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: l’autocombustione di sterpaglie, l’imprudenza di qualcuno o addirittura un atto doloso. Tutto è ancora da accertare.

Le fiamme hanno avuto ripercussioni anche sulla mobilità: la linea ferroviaria Fl3 Roma-Viterbo, che corre nei pressi della zona interessata, è stata sospesa per alcune ore. Come fa sapere Rfi, secondo quanto riportato dall’AdnKronos, dieci i treni coinvolti, tra cancellati o che hanno subito limitazioni di percorso. Il servizio è poi tornato in graduale ripresa.

