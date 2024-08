Incendio Monte Mario, deviazioni bus

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Romeo Romei per un incendio in zona Monte Mario. Chiusure al traffico in corso sui lungotevere Oberdan e della Vittoria; via Luigi Giuseppe Faravelli; viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto (in entrambe le direzioni).

Deviate le linee 280 e 301: i bus da viale Carso percorrono lungotevere Oberdan, Ponte Matteotti, lungotevere delle Navi, lungotevere Flaminio e Ponte Duca d’Aosta. Ripristinati i percorsi delle linee 32-69 e 628.

Info sul sito di Roma Mobilità

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙