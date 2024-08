Incendio Monte Mario, Legambiente: “Una ferita nel cuore di Roma”

L’incendio divampato oggi a Monte Mario ha ancora esiti incerti e la conta dei danni deve essere ancora fatta, tuttavia è rappresentativo della gravissima crisi, prima di tutto climatica, con un’ondata di calore persistente e priva di precipitazioni, ma una crisi anche in termine di risorse economiche che devono essere dirottate sull’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

“L’incendio di Monte Mario ci colpisce come associazione e come cittadini, la riserva infatti è stato al centro da sempre di importanti campagne di educazione ambientale fin dalla nascita di Legambiente Lazio – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – tuttavia non è più grave di altri che si sono verificati in città mettendo a rischio la biodiversità e la salute dei cittadini.

Ogni ettaro di bosco urbano bruciato è infatti una sconfitta, ma un incendio in un punto così evidente della città deve farci riflettere sulla necessità urgente di stanziare nuovi fondi per l’antincendio e per la gestione del verde urbano.

La crisi climatica si sta facendo sentire sempre di più di anno in anno e dobbiamo lavorare per permettere alla capitale di restare un luogo abitabile anche nei prossimi decenni”.

