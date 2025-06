Incendio nella notte a Corviale: due auto distrutte

È calata la notte su Corviale, ma non il silenzio. Poco prima della mezzanotte di mercoledì 4 giugno, in via Poggio Verde, due auto, una Renault Clio e una Volkswagen Up!, sono state inghiottite dalle fiamme proprio sotto lo sguardo imponente del “Serpentone”, l’enorme edificio simbolo del quartiere popolare romano.

Il rogo si è sviluppato in pochi istanti, attirando l’attenzione dei residenti con un crepitio sinistro e una colonna di fumo che si è alzata nel cielo, visibile da diversi isolati. Qualcuno ha pensato a un’esplosione, altri sono scesi in strada temendo che le fiamme si potessero estendere ad altri veicoli parcheggiati.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Ma i danni erano già evidenti: entrambe le auto sono state distrutte. Con loro, anche un pezzetto di quotidianità del quartiere, dove ogni auto rappresenta spesso un bene prezioso, faticosamente mantenuta.

Presenti anche gli agenti della polizia locale del XI gruppo Marconi, che hanno chiuso il tratto interessato per permettere le operazioni in sicurezza. Al momento, non è ancora chiaro se il rogo sia stato di natura accidentale o dolosa: le indagini sono in corso, e non si esclude nessuna pista.

Non è la prima volta che un episodio simile accade tra le strade di Corviale, dove degrado e insicurezza si intrecciano spesso con la resilienza degli abitanti. Stavolta però, a bruciare, non sono solo due auto, ma anche la pazienza di un quartiere che chiede da tempo più attenzione e sicurezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.