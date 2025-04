Incendio nella notte a Portuense: traffico in tilt, paura per una senzatetto

Era da poco passata la mezzanotte quando l’odore acre di plastica bruciata ha iniziato a farsi strada tra i palazzi addormentati in zona Portuense.

Pochi minuti prima, intorno alle 23:00, un rogo improvviso aveva inghiottito sterpaglie e cumuli di rifiuti abbandonati all’altezza di viale Isacco Newton, sollevando colonne di fumo visibili anche da lontano.

Le fiamme, scaturite probabilmente da una scintilla accidentale, si sono propagate rapidamente, minacciando per qualche istante anche le auto parcheggiate ai margini della strada.

Decisivo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che in pochi minuti hanno domato il fronte dell’incendio, evitando che si estendesse a zone più ampie.

Tra i primi a intervenire anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Roma Villa Bonelli, che hanno trovato una donna senza fissa dimora, da tempo accampata nella zona, visibilmente scossa.

La donna, pur non essendo rimasta intossicata in modo grave, ha avuto un malore per lo spavento e la tensione: è stata immediatamente assistita dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale San Camillo, dove è arrivata vigile e cosciente per accertamenti.

Nessun altro ferito, nessun danno a strutture o mezzi, ma l’allerta resta alta. L’area, già bonificata in passato, è tornata a essere una discarica informale e un punto sensibile per roghi, spesso dolosi, altre volte frutto del degrado.

Durante le operazioni di spegnimento, il traffico su via Portuense è stato interrotto temporaneamente, creando qualche disagio alla circolazione. Solo dopo mezzanotte, il fumo si è diradato e la strada è tornata transitabile.

