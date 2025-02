Incendio nella notte: il Faber Village di Ostia distrutto dalle fiamme

Un violento incendio ha devastato il Faber Village Beach, storico stabilimento balneare sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia.

Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte e mezza tra il 19 e il 20 febbraio, riducendo in cenere la struttura, da tempo in stato di abbandono e già bersaglio di atti vandalici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia con una squadra e un’autobotte per domare l’incendio.

Ancora da chiarire le cause del rogo, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire a eventuali responsabilità.

Il Faber Village, in passato legato al clan Fasciani, era stato sequestrato e affidato all’Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Proprio di recente, Forza Italia aveva presentato un’interrogazione in Campidoglio denunciando le condizioni precarie dello stabilimento. Ora, dopo l’incendio, il suo destino appare ancora più incerto.

Le autorità stanno esaminando ogni pista, senza escludere alcuna ipotesi. Il rogo è stato un incidente o un messaggio ben preciso? Le indagini faranno luce su un caso che riaccende i riflettori sulla gestione dei beni sottratti alla criminalità.

