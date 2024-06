Incendio nella Parrocchia di Monteverde: paura e danni, ma nessun ferito

Paura nel pomeriggio di oggi Venerdì 21 Giugno per un incendio divampato nella Parrocchia Santa Maria Madre della Provvidenza di Monteverde, in via di Donna Olimpia 35.

Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 15:00, provocando momenti di apprensione tra i presenti e i residenti della zona.

L’intervento tempestivo:

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Ad affiancarli, gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, che hanno contribuito all’evacuazione della decina di persone presenti all’interno della parrocchia al momento del rogo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Le cause del rogo:

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I vigili del fuoco stanno effettuando i necessari sopralluoghi per determinare l’origine del rogo, che ha avuto origine in uno dei locali interni della parrocchia.

Danni alla struttura:

L’incendio ha causato danni alla struttura della parrocchia, soprattutto nel locale dove ha avuto origine il rogo. Ancora da quantificare l’entità dei danni.

