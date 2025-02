Incendio sotto la torre di controllo all’aeroporto di Ciampino: traffico aereo sospeso

Un’ordinaria mattinata si è trasformata in un incubo per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Ciampino.

Poco dopo le 7 del mattino, un incendio improvviso ha avvolto un locale tecnico alla base della torre di controllo, sollevando una densa nube di fumo che ha costretto gli operatori della sala operativa a evacuare in tutta fretta. Risultato? Decolli e atterraggi bloccati, passeggeri in attesa e voli dirottati su Fiumicino.

Mentre chi doveva partire guardava i tabelloni sperando in un aggiornamento positivo, squadre di vigili del fuoco si sono precipitate sul posto, lavorando senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.

Voli sospesi, ritardi e deviazioni: mattinata di passione per i passeggeri

L’impatto sul traffico aereo è stato immediato. I voli diretti a Londra, Cracovia, Charleroi e Budapest hanno accumulato ritardi pesanti, mentre gli arrivi previsti per Ciampino sono stati dirottati su Fiumicino. Alcuni passeggeri, spaesati e preoccupati, hanno dovuto improvvisare soluzioni alternative per raggiungere la Capitale.

Ma la mattinata si è complicata ulteriormente. Proprio oggi, infatti, è scattato anche lo sciopero del personale di Aviapartner e Aviation Services, aggiungendo nuove incognite per i viaggiatori.

L’Enac ha cercato di contenere i disagi garantendo due fasce orarie protette, dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21, ma il clima di incertezza resta palpabile.

Indagini in corso: un incendio sospetto

Secondo Enav, le apparecchiature della torre di controllo non hanno subito danni, ma l’origine dell’incendio resta un mistero.

Nel locale in cui si sono sviluppate le fiamme erano accatastati diversi materiali, un dettaglio che ha spinto gli investigatori a non escludere la pista del dolo. Gli accertamenti sono in corso e nelle prossime ore si attendono sviluppi.

Nel frattempo, il traffico nei dintorni dell’aeroporto ha subito pesanti ripercussioni, con deviazioni obbligatorie per alcune linee bus lungo la via Appia Nuova per agevolare le operazioni dei soccorritori.

Quando tornerà la normalità?

Dopo lo spegnimento dell’incendio, resta l’incognita su quando Ciampino tornerà alla piena operatività. La priorità è garantire la sicurezza della torre di controllo e ripristinare il traffico aereo nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, per i passeggeri di oggi la giornata si preannuncia lunga e complicata.

