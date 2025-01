Incendio su via Collatina: Fiamme dai resti di vecchie baracche. Fumo visibile a chilometri di distanza

Paura nel pomeriggio a Roma, dove un vasto incendio ha interessato un’area verde in via Collatina 148.

Le fiamme, divampate intorno alle 16:30, hanno generato una densa nube di fumo scuro che si è innalzata sopra la città, visibile a grande distanza e attirando l’attenzione di residenti e automobilisti.

Il fuoco ha avuto origine dai resti di vecchie baracche ormai dismesse, presenti in un terreno incolto accanto a un supermercato.

L’incendio si è rapidamente propagato a causa della presenza di un’area boschiva vicina, trasformando la situazione in un vero e proprio allarme per l’intero quartiere.

Sul luogo dell’incendio sono accorsi prontamente i gruppi V Casilino e Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale, la Polizia di Stato e le squadre dei Vigili del Fuoco.

Per fortuna, non si registrano né vittime né feriti. Il supermercato adiacente è stato risparmiato dal rogo: le fiamme si sono arrestate al muro di cinta della struttura, senza raggiungere la vicina centralina elettrica che avrebbe potuto aggravare la situazione.

Rimane da chiarire cosa abbia scatenato il rogo: potrebbe trattarsi di un incidente o di un atto doloso.

