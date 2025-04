Incendio su via Prenestina, autocarro distrutto: strada chiusa e disagi

Un denso fumo nero che si alza all’improvviso nel cielo del quadrante est di Roma, visibile da chilometri di distanza.

E’ la scena che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito su via Prenestina, all’altezza del civico 660, nella mattina di mercoledì 30 aprile, poco dopo le 8:00, quando un autocarro ha improvvisamente preso fuoco.

L’incendio ha avvolto completamente il mezzo, generando momenti di paura tra i presenti e provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, mentre la polizia locale del Gruppo V Casilino ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, all’altezza di via della Farfalla, per garantire la sicurezza e permettere i soccorsi.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma resta da chiarire l’origine dell’incendio, su cui sono in corso accertamenti.

La circolazione, nel frattempo, è stata deviata su via Aristide Staderini, causando inevitabili disagi e code nella zona, già messa alla prova dal traffico del mattino.

Intorno alle 9:30, una prima riapertura: la strada è tornata percorribile, ma soltanto a senso unico alternato, in attesa della completa rimozione del mezzo carbonizzato.

