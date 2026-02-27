Incendio sulla Colombo: auto in fiamme a Casal Palocco, colonna di fumo verso Ostia

Una densa nube nera, visibile a chilometri di distanza da tutto il quadrante sud della Capitale, ha segnato il primo pomeriggio di oggi.

Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura che procedeva in direzione Ostia ha preso fuoco improvvisamente, trasformandosi in pochi minuti in una torcia di lamiere.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

Insieme a loro, le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo X Mare e gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) per gestire l’emergenza viabilità.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, il conducente sarebbe riuscito ad abbandonare l’abitacolo in tempo: non si registrano feriti o intossicati.

Viabilità in tilt: chiusa la laterale

Per permettere le operazioni di spegnimento e la successiva rimozione della carcassa del veicolo, le autorità hanno disposto la chiusura momentanea della corsia laterale della via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia, nel tratto compreso tra via di Acilia e via Pindaro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.