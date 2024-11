Incendio via Aragona, indicazioni alla cittadinanza

Un incendio è divampato giovedì 19 novembre nei pressi di Via Aragona/Via Carlentini e sul posto sono prontamente intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia Locale.

In via precauzionale, la Protezione civile capitolina raccomanda alla popolazione presente o in transito nella zona interessata del Municipo VI di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti, non utilizzare al momento i condizionatori d’aria a presa esterna, lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona.

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112, per informazioni la Sala Operativa h24 della Protezione Civile al numero verde 800 854 854.

È stato richiesto il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio, che nei prossimi giorni pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙