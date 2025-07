Inchiesta “Don Rodrigo”: quattro poliziotti sospesi, omisero il sequestro di oltre 70 chili di droga

Tra le strade di San Lorenzo, uno dei quartieri vibranti e spesso turbolento della città, proprio qui si muovevano i quattro agenti della Polizia di Stato.

Erano in servizio fino al 2023 nel commissariato di zona, punto di riferimento per contrastare il microcrimine e il traffico di droga. Oggi, però, quei quattro nomi campeggiano nei fascicoli di un’inchiesta pesantissima, quella ribattezzata “Don Rodrigo”, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Non sono stati arrestati, ma il provvedimento è comunque severo: sospensione dal servizio. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura, che lo scorso 23 giugno aveva già firmato l’ordinanza di custodia cautelare per sedici persone, tra cui due poliziotti finiti direttamente in carcere. Ora il cerchio si stringe anche attorno a questi quattro, ritenuti responsabili di falso ideologico. Ma la verità, se confermata, avrebbe contorni ben più gravi.

Secondo i magistrati, infatti, i quattro agenti – tutti pubblici ufficiali – avrebbero alterato le carte durante due operazioni antidroga. Non omissioni banali, ma veri e propri buchi neri: 15 chili di hashish, nella prima perquisizione, e quasi 60 nella seconda, mai finiti nei verbali, né nelle celle frigorifere delle prove, ma probabilmente passati di mano in mano, fino ad arrivare – secondo l’accusa – a due pusher legati agli agenti arrestati.

Un’accusa che scuote. Anche perché, nel provvedimento, il giudice non lascia spazio all’ambiguità: «Le dichiarazioni rese dagli indagati sono contraddittorie, divergenti, inattendibili».

In effetti, colpisce come i quattro abbiano offerto versioni tra loro inconciliabili su ciò che accadde durante le due maxi-perquisizioni. Nessuno ricorda chiaramente chi ha trovato la droga, chi l’ha raccolta, chi l’ha trasportata. Le testimonianze si smentiscono a vicenda, si incrociano in un groviglio che per la giudice non può essere frutto di confusione, ma solo di una precisa regia del silenzio.

È così che il racconto dell’inchiesta assume toni quasi surreali: quasi 75 chili di stupefacente, spariti senza lasciare traccia, senza che nessuno tra i presenti – e stiamo parlando di poliziotti – si sia accorto di nulla. «Inverosimile», scrive il gip, «che nessuno abbia notato il trafugamento nell’immediatezza». L’unica ipotesi plausibile: quella droga è stata volontariamente consegnata a terzi, come “premio” per aver favorito gli arresti con informazioni privilegiate.

Uno scambio. Un patto. Una zona grigia.

E intanto, mentre le indagini vanno avanti, i quattro agenti restano formalmente in libertà ma sospesi dal servizio: sei mesi per la poliziotta, oggi in forze all’Ispettorato Viminale, un anno per gli altri tre, due dei quali attualmente assegnati alla squadra mobile di Napoli, il terzo impegnato in un corso da vice-ispettore.

