Incidente a Roma, suv investe pedone all’Eur: morto 27enne

Tragedia nella serata di venerdì 5 dicembre all’Eur-Torrino. Un giovane di 27 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una Porsche Cayenne guidata da un coetaneo. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 in via della Grande Muraglia, al civico 540.

Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne al volante dell’auto di grossa cilindrata non è riuscito a evitare il giovane, che è stato investito e, purtroppo, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Oltre ai rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente, hanno chiuso il tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e i controlli necessari.

Il conducente della Porsche è stato sottoposto ai test di rito per alcol e droga presso l’ospedale Sant’Eugenio. Al momento le autorità stanno continuando gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Un dramma che si aggiunge purtroppo alla lunga lista di incidenti stradali che continuano a insanguinare le strade della Capitale, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto dei limiti di velocità in città.

