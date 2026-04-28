Incidente ai Colli Portuensi: tenta di scappare col borsello, ma dentro c’è la droga

La scena si è consumata nella tarda serata di domenica 26 aprile, in una delle arterie più trafficate del quadrante ovest della Capitale.

In Viale dei Colli Portuensi, all’altezza di Largo Alberto Missiroli, un incidente stradale tra un’auto e una moto — con il coinvolgimento anche di un veicolo in sosta danneggiato — ha richiamato l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale, XII Gruppo Monteverde.

Quello che inizialmente sembrava un semplice sinistro ha però preso una piega ben diversa durante i rilievi.

Gli agenti hanno infatti notato l’atteggiamento nervoso e anomalo del conducente dell’auto, un uomo di 30 anni di nazionalità albanese, che avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente dalla scena cercando di recuperare un borsello dall’interno del veicolo.

Il gesto non è passato inosservato. Insospettiti, gli operanti hanno proceduto a un controllo immediato del contenuto della borsa, scoprendo un consistente quantitativo di sostanza stupefacente: 94 dosi tra crack e cocaina, già confezionate e pronte per lo spaccio.

Accanto alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche circa 1.500 euro in contanti, un telefono cellulare e tre schede SIM, elementi che rafforzano l’ipotesi di un’attività di spaccio strutturata.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata successiva, il giudice ha convalidato l’arresto nel corso del rito per direttissima, confermando il provvedimento adottato dagli agenti.

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