Incidente mortale sulla Prenestina

E’ morto, vittima di un incidente un quarantaquattrenne. Lo ha investito un’auto martedì 13 agosto 2024 sera in via Prenestina angolo viale G.B. Valente. Sono accorse sul posto alcune pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. L’uomo di nazionalità italiana, è morto dopo esser stato investito da un’Audi A1.che percorreva via Prenestina verso viale Palmiro Togliatti.

Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro dagli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale, impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

