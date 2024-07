Incidente stradale a Lanuvio: quattro feriti, tra cui due bambini

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 luglio, sulla strada provinciale 2 a Lanuvio, in direzione Cisterna, vicino Roma. Nello scontro tra due auto, una Opel Astra e una Ford EcoSport, una delle vetture si è ribaltata.

Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, uno dei quali un neonato.

I vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia locale di Lanuvio, hanno estratto dalle lamiere i feriti rimasti incastrati negli abitacoli.

Due minori sono stati trasportati in ospedale in eliambulanza, mentre i conducenti delle due auto, feriti lievemente, sono stati medicati in ospedale.

La dinamica del sinistro è ancora da accertare. I caschi bianchi, coordinati dal comandante Sergio Ierace, stanno effettuando i rilievi scientifici e attendono i risultati dei controlli a cui sono stati sottoposti i conducenti delle due auto per ricostruire le cause dell’incidente.

