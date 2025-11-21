Incidente sul lavoro a Roma: ponteggio crolla su un operaio, è grave

Un altro incidente sul lavoro scuote Roma. È successo nella mattinata di venerdì 21 novembre, poco prima delle 9, lungo viale delle Mura Latine, dove un operaio di 32 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un cantiere.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – un operaio di origine albanese – stava sistemando alcune attrezzature quando all’improvviso una parte del ponteggio si è staccata, precipitando verso di lui.

Il pezzo metallico lo ha colpito alla testa, facendolo crollare a terra davanti agli occhi dei colleghi, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le ambulanze del 118: il 32enne, ferito e in stato di choc, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Nonostante la gravità dell’impatto, dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

La zona è stata raggiunta anche dagli agenti del commissariato San Giovanni e gli ispettori del lavoro, incaricati di accertare cosa sia realmente accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.

