Incidente sul lavoro a via Gaeta: scoppia cabina elettrica, due operai feriti. Uno in codice rosso

Erano circa le 8:30 quando, in via Gaeta, a due passi da Termini e dalle sedi istituzionali, si è verificata un’esplosione all’interno di una cabina elettrica Acea. Lo scoppio ha coinvolto due operai, rimasti feriti durante un intervento di manutenzione.

Secondo le prime ricostruzioni, il guasto sarebbe avvenuto nei locali della Business School, un edificio moderno in una zona di forte passaggio, frequentata ogni giorno da centinaia di lavoratori e studenti.

Sul posto è scattato immediatamente l’intervento di vigili del fuoco, ambulanze del 118, tecnici di Acea e agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi.

Le condizioni dei due lavoratori hanno subito fatto temere il peggio. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso al Sant’Eugenio, con ustioni e traumi da valutare con attenzione. L’altro è stato accompagnato al Policlinico Umberto I: meno grave, ma comunque sotto osservazione.

Per consentire i soccorsi in sicurezza, via Gaeta è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Goito e via Volturno. Chiusura estesa anche a via Curtatone, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità dell’intera zona.

Acea, intanto, ha avviato verifiche tecniche per accertare la dinamica dello scoppio e le eventuali responsabilità. Non è escluso che si sia trattato di un guasto improvviso all’impianto ad alta tensione, ma saranno gli accertamenti ufficiali a chiarire i dettagli.

